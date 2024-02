Houthi | “Avanti con attacchi in Mar Rosso fino a stop aggressione a Gaza”

(Di sabato 10 febbraio 2024) Portavoce ribelli Yemen: "Dialogo con l'Occidente? Parliamo tramite l'Oman" Gliin Mar"continueranno fin quando non finirà l'". Glitornano a ribadirlo attraverso il negoziatore e portavoce dei ribelli dello Yemen, Mohammed Abdulsalam. "Le operazioni militari nel Marcolpiscono navi israeliane dirette in Israele - ha detto Abdulsalam in

(Adnkronos) – Gli attacchi in Mar Rosso "continueranno fin quando non finirà l' aggressione a Gaza". Gli Houthi tornano a ribadirlo attraverso il ... (periodicodaily)

(Adnkronos) - Gli attacchi in Mar Rosso "continueranno fin quando non finirà l'aggressione a Gaza". Gli Houthi tornano a ribadirlo attraverso il negoziatore e portavoce dei ribelli dello Yemen, ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 9 febbraio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso non danno a Israele "la licenza per disumanizzare gli altri", ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken. Netanyahu boccia la tregua di Ham ...