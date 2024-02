“Ho quasi 60 anni ma in molti mi dicono che ne dimostro molti meno Ecco il mio segreto” | i consigli della personal trainer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) L’elisir di eterna giovinezza non è ancora stato inventato. Neglisi sono susseguite varie ipotesi su come rallentare il (naturale) processo di invecchiamento del corpo. Sul tema è daattiva Nilli Ellis, unadi58che, grazie alla dedizione per l’esercizio fisico, abbinato ad una dieta equilibrata, le permette di avere uno strabiliante stato di forma. Come riportato dalla fitness-girl, uno dei complimenti che più apprezza è quando ledi ‘dimostrarerispetto a quelli che realmente ha’. “La maggior parte delle persone pensa che io abbia poco più di trent’. Ma non è così, ne hosessanta. Qual è il mio ...