Hind non c’è più La bimba di sei anni palestinese è stata uccisa insieme ai cugini e agli zii

(Di sabato 10 febbraio 2024)Rajab è morta. Il corpo senza vita della bambinadi 6scomparsa da quasi due settimane nel mezzo degli scontri a Gaza, è stato trovatoa quelli degli altri membri della sua famiglia. Lo ha annunciato Hamas ponendo fine alla speranza di trovare ancora in vita la piccola la cui voce registrata in una drammatica telefonata alla Mezzaluna Rossa era diventata il simbolo del dramma vissuto da decine di migliaia di bambini intrappolati nello scontro tra Israele e le milizie islamiste. Nelle vicinanze sono stati trovati morti anche due soccorritori della Mezzaluna Rossache erano stati inviati per salvaree i suoi parenti. La Mezzaluna Rossa ha accusato gli israeliani di averli uccisi “deliberatamente”.Leggi anche: “Ho paura, sono tutti morti ...

