Highlights Scozia-Francia 16-20 | Sei Nazioni 2024 VIDEO

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laribalta lanel finale e trova la prima vittoria nel Sei. I transalpini passano 20-16 a Edinburgo grazie alla meta di Bielle-Biarrey al 70?, con trasformazione di Ramos, che trova il 20-16 finale al 76? con un calcio. Non bastano agli inglesi i 3 calci perfetti di Russell e la meta di White per evitare il primo ko, dopo il successo con il Galles, nella competizione. Restano imbattute solo Irlanda e Inghilterra, che se la vedranno con Italia e Galles entrambe in casa. Punti pesanti per lache, dopo la sconfitta all'esordio con l'Irlanda, si toglie dall'ultimo posto salendo al quarto posto con quattro punti.