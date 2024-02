Highlights e gol Tottenham-Brighton 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

Una rete storica per l’attaccante della Lazio che taglia il traguardo dei 200 gol messi a segno in Serie A. La reazione del Cagliari è immediata. Non passa nemmeno un minuto e Gaetano con un ...La Lazio passa per 3-1 in casa del Cagliari e si rilancia nella corsa alla Champions: giornata storica per il 200esimo gol in A di Immobile Con il successo per 3-1 in Sardegna, la Lazio prova a ...Cagliari-Lazio: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A 2023/2024 ...