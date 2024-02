Highlights e gol Real Madrid-Girona 4-0 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di4-0, match valido per la. Al Bernabeu ello scontro per il titolo eclatante prova di forza dei blancos, che sotterrano la grande sorpresa di questo campionato e mettono la freccia: i gol sono di Bellingham (doppietta), Vinicius e Rodrygo, ora +5 per la squadra di Ancelotti su quella di Michel. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

