Hideo Kojima | Connecting Worlds | svelata la data di debutto del documentario

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il” sta per debuttare su Disney+, la notizia è trapelata grazie all’annuncio sul sito ufficiale della piattaforma “” è un film diretto da Glen Milner, presentato in anteprima al Tribeca Festival lo scorso giugno al Indeed Theater presso Spring Studios a New York City. La trama delsegue il percorso creativo del famoso sviluppatore di videogiochi, noto per aver creato giochi iconici come Metal Gear Solid e Death Stranding. Si concentra anche sul lancio dello studio di produzione dicome studio indipendente e include interviste esclusive con personaggi come ...