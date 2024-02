Harakiri della Ue sulla casa | letali i maxi-tassi Bce e lo smart working

(Di sabato 10 febbraio 2024) Altro che miglior rifugio contro l’inflazione e le tempeste di Borsa: anche il solido mattone ha ormai molte crepe. La prima si estende in tutta e Europa e consiste dal crescente numero di risparmiatori che disinvestono dai fondi immobiliari. La seconda corre lungo tutta la Germania e consiste nel peggior crollo dei prezzi delle case di sempre. Due problemi solo apparentemente distanti, perché accomunati nei loro fattori scatenanti. Vediamoli insieme: la cieca azione muscolare con cui la Bce, in nome del rigore, ha pompato idi interesse fino al 4,5% gonfiando così le rate dei mutui e dei leasing fino a renderle insostenibili per famiglie imprese. i nuovi equilibri di vita post pandemia Covid che con l’affermarsi dellohanno letteralmente svuotato gli uffici. Con l’esito di far crollare il valore commerciale e la ...

Il Matera si butta via e regala i tre punti al Gallipoli fanalino di coda. L’obiettivo era conquistare la terza vittoria consecutiva, invece la squadra di Panarelli ha perso per 1-2. Eppure per il Bue ...Reti: Kabashi (R) al 34’st, Balestrero (F) al 50’st. Note: spettatori 8059, per un incasso lordo di 84.339,45 euro. Ammoniti: Girma, Bianco e Ceppitelli. Espulsi Fiordilino (F) al 23’pt per gioco viol ...Gol Zirkzee o autogol Viti Gol Zirkzee o autogol Viti La Lega Serie A ha optato per l'autorete del difensore. Le immagini hanno mostrato che il tiro di Zirkzee non era diretto verso lo specchio e, c ...