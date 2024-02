Half Time | il commento tecnico e irriverente della quarta serata di Sanremo

Sanremo . In viaggio verso la Città dei Fiori per seguire la terza serata della kermesse ripenso allo show appena terminato. Ahimè nessuna follia ... (bergamonews)

Spot milionari, biglietti da quasi diecimila dollari, jet privati in fila per trovare parcheggio, una leggenda del R&B come Usher sul palco per l'half time.Storia, tradizione e protagonisti di assoluto livello. Quando Milan e Napoli scendono in campo, in palio c'è sempre molto più di tre punti. Oggi rossoneri e azzurri si affrontano nella 24ª giornata di ...Altri numeroni belli: Nella terza serata di #Sanremo2024, secondo i dati racconti da Tim Data Room, sono stati pubblicati 1.1 milioni di contenuti online con l’hashtag ufficiale. Teresa Mannino la più ...