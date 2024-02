Gut-Behrami vince a Soldeu e spodesta Shiffrin | azzurre senza podio

(Di sabato 10 febbraio 2024) La svizzera conquista il gigante ad Andorra, Brignone quarta e Bassino sesta(ANDORRA) - E' ancora Lara Gut-ad imporsi nel gigante femminile di, nona prova fra le porte larghe della stagione di Coppa del Mondo. La 33enne svizzera, alla 43sima vittoria in carriera, ha messo a se

Con una seconda manche eccellente Lara Gut-Behrami sbaraglia la concorrenza e si aggiudica il gigante di Soldeu (Andorra), nono appuntamento tra le porte larghe della stagione 23/24 di Coppa del mondo ...Il gigante sulla 'Avet' è della ticinese, capace di una rimonta clamorosa per bruciare di un solo centesimo Robinson, con Hurt sul podio e Brignone 4^ con mille ...Grande delusione azzurra per Marta Bassino e Federica Brignone nel gigante di coppa del mondo a Soldeu, in cui si è imposta la campionessa svizzera Lara Gut-Behrami che era 9/a nella prima manche. Sec ...