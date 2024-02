Greta Rossetti sotto attacco | “La più doppiogiochista di sempre al Grande Fratello”

(Di sabato 10 febbraio 2024)finisce nel mirino dei social: la ex fidanzata di Mirko Brunetti viene attaccata dal pubblico delIl popolo dei social in rivolta contro. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti è finitain questi giorni dopo le rivelazioni di Vittorio Menozzi su quanto accaduto con Beatrice Luzzi. I fan di Beatrice e non solo hanno però messo nel mirino la, da molto definita come una delle peggiori concorrenti die c’è chi addirittura ha commentato “Anita rispetto a lei è simpatica”.è stata inoltre accusata di praticare doppio gioco nei confronti di Vittorio ma anche di altri concorrenti del reality: “E’ la più...

Sergio D'Ottavi, in poco tempo, è diventato uno dei concorrenti preferiti dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello. Schietto, diretto, sincero e non opportunista, il gieffino ...Greta Rossetti è più confusa che mai al Grande Fratello per via dei suoi rapporti con Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi che la confondono sentimentalmente ...Sergio D'Ottavi è uno degli ultimi gieffini entrati all'interno della casa del Grande Fratello. Nonostante abbia preso parte al gioco molto in ritardo rispetto, ad esempio, a ...