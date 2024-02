“Greta mi ha chiesto di dirti una cosa” Grande Fratello | Sergio incredulo davanti alle parole di Varrese

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 febbraio 2024) Alc’è stato un momento importante nelle scorse ore con protagonisti. E il pubblico ha subito capito quale fosse l’intenzione di Massimiliano, così come il suo coinquilino, e inevitabilmente sono arrivate critiche nei confronti dell’attore. Il video è diventato virale in poco tempo e ora si aspettano eventuali interventi anche da parte di un’altra persona. Infatti, mentre era in corso questo dialogo al, tutti hanno notato cheavesse compreso l’argomento die gli ha risposto anche in modo ironico. Ad essere coinvolta è un’altra protagonista del reality show di Signorini, che però non si è presentata e ha preferito che parlasse Max. L’amico di Beatrice gli ha replicato però in maniera ...