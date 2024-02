Green Deal e i trattori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 10 febbraio 2024) Come medico e come cittadino sto vivendo la vicenda deisulle strade, in città, fuori dai campi agricoli. Ho la responsabilità di una azienda agraria di 1300 ettari, tutta in agricoltura biologica. Sto attuando l’agricoltura rigenerativa per incrementare il carbonio organico nei nostri terreni agricoli. Insegno presso la Università di Siena – Arezzo “I Sistemi di Qualita’ e Sicurezza Nutrizionale. Conosco i problemi economici degli agricoltori. Sono veri problemi di sopravvivenza economica per aziende agrarie composte da pochi ettari agrari. Esiste un serio rischio di una progressiva espansione del latifondo a scapito di piccole aziende agricole. L’agricoltura va collegata alla industria alimentare e alla grande distribuzione commerciale. Stiamo vivendo il più rapido e profondo cambiamento nella gestione del cibo dal paleolitico ad oggi. L’ agricoltura ...