Gratta e vinci | che sbadato | una camionata di fortuna

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 febbraio 2024), lalo ha aiutato non una, ma due volte: la storia di quest’uomo vi farà riflettere. Diciamoci la verità: essere ordinati è una gran fatica. Implica un dispendio di energie non indifferente. Ed è per questo motivo che in alcuni angoli delle nostre case, spesso e volentieri, vige il caos più assoluto. Ma magari, il problema fossero solo le abitazioni. Anche tenere in ordine la nostra automobile, qualcuno provi a dire il contrario, è un’impresa in molti casi disperata. PixabayMolti di noi, inutile negarlo, hanno l’abitudine di ammassare nel bagagliaio di tutto un po’. Tra capispalla e oggetti vari, brulicano nella maggior parte dei casi di roba inutile che non sappiamo dove altro mettere. E poi c’è chi, come l’uomo di cui stiamo per parlarvi, non riesce a tenere pulito neanche il sedile. Non quello del guidatore, ...