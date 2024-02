“Grande Fratello” | nuovo momento difficile per Beatrice | interviene l’ex marito

(Di sabato 10 febbraio 2024) News Tv.nella casa delè arrivata al limite della sopportazione. Da un lato vorrebbe andarsene visto che durante la sua permanenza nel reality è stata costantemente attaccata e, al, ha tutta la casa contro. Dall’altro, vorrebbe restare per provare a sé stessa di riuscire a portare a termine un percorso, che è quello che avrebbe voluto suo padre, morto recentemente. Restare nella casa però sembra sempre piùe dopo ciò che ha fatto Marco Maddaloni la situazione per la concorrente è insostenibile. Fortunatamente,ha una solida schiera di fan, tra i quali, che è intervenuto per commentare le ultime vicende del. ...

Sergio D'Ottavi, in poco tempo, è diventato uno dei concorrenti preferiti dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello. Schietto, diretto, sincero e non opportunista, il gieffino ...Nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vittorio Menozzi ha parlato del suo rapporto con Beatrice Luzzi.Greta Rossetti è più confusa che mai al Grande Fratello per via dei suoi rapporti con Sergio D'Ottavi e Vittorio Menozzi che la confondono sentimentalmente ...