Grande Fratello | lite nella notte tre Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi | lui vorrebbe lasciare il programma

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il rapporto trasi è incrinato dopo l’ultima puntata del, e con il passare dei giorni la distanza tra i due è dilagata e i rapporti si sono sempre di più raffreddati. Inoltre, qualche giorno fa lo stessoha fatto delle confidenze a Greta Rossetti su alcuni momenti di intimità vissuti con la, che poi Greta a sua volta ha raccontato a Letizia Petris e Paolo Masella definendoli ‘agghiaccianti’. Da quel momento non c’erano state più notizie dei due, se non fino a poche ore fa. Pare, infatti, cheabbiano litigato, al punto che il gieffino ha manifestato la volontà di voler abbandonare ...

