Grande Fratello | la sorella di Massimiliano e la pagina ufficiale di Beatrice annunciano provvedimenti contro l’odio social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 febbraio 2024)Luzzi eVarrese sono gli antagonisti per eccellenza dell’attuale edizione del. Sin dalle prime settimane trascorse nella Casa di Cinecittà, i due attori hanno diviso il pubblico, che si è schierato dalla parte dell’una o dell’altro. Dopo più di quattro mesi, però, la “guerra tra fandom” sta degenerando nella diffamazione e nelle minacce ai concorrenti. Per questo motivo, ladiha comunicato che la famiglia dell’attore ha preso i dovuti. In un post pubblicato su Instagram, Monica Varrese ha scritto: Siamo una famiglia corretta, per bene e riservata e in quasi 30 anni non ci siamo mai nella carriera di mio…Ma adesso siamo veramente stanchi. ...