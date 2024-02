Grande Fratello | concorrente vuole abbandonare | “Devo capire come ha fatto Fiordaliso”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 10 febbraio 2024) Lo scorso lunedìha deciso dia sorpresa il: la cantante, durante la diretta, ha confessato di non riuscire più a sopportare la reclusione forzata all’interno della Casa e di sentire il bisogno di uscire e lasciare il gioco. In questi giorni un altro gieffino sembra essere determinato a seguire le orme della cantante: stiamo parlando di Marco Maddaloni, che già nelle scorse settimane aveva preannunciato l’intenzione di lasciare il programma e fare ritorno da sua moglie Romina e dai suoi figli, salvo poi tornare sui suoi passi. Nelle scorse ore, però, lo sportivo è tornato a paventare l’ipotesi di lasciare il gioco e parlando con Massimiliano Varrese ha spiegato di volerha, anche per ...