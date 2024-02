Governo | Renzi | ' la linea politica è se famo due spaghi | allucinante'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb (Adnkronos) - Il ministro Lollobrigida "dal Tg1 si collega con lo spazio e dice porteremo la pasta su Marte... Come fanno la cacio e pepe su Giove, a Trastevere se lo sognano! Ladelè sedue. Altro che fascisti su Marte, spaghetti su Marte". Lo ha detto Matteoad una iniziativa a Biella. "In questo scenario, è del tutto evidente e pacifico che abbiamo a che fare con unrappresentato da persone che non sono degne", ha aggiunto il leader di Iv.