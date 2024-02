‘Gormiti – The New Era’ | presentato il teaser in anteprima mondiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Grotte di Frasassi protagoniste sui palcoscenici internazionali. E' statooggi inall'interno di Casa Sanremo ildella serie live action 'Gormiti - The New Era', prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi. Una serie che ha una particolarità: fa interagire attori umani con creature e luoghi virtuali. 'I Gormiti - The New Era', il cui regista è Mario Parruccini, uscirà in autunno con venti nuovi episodi girati in Italia ma in lingua inglese. Una delle location scelte è stata proprio quella delle Grotte di Frasassi. "C'è stato un grande investimento in termini di valorizzazione del territorio che continuerà anche nel tempo, visto che l'arte rappresenta un incredibile volano anche per il turismo" ha commentato Marco Filipponi, sindaco di Genga e presidente del consorzio ...