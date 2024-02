Gli spietati | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 10 febbraio 2024) Gli: trama, cast e streaming delStasera, sabato 10 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Gli(Unforgiven),western del 1992 diretto, prodotto ed interpretato da Clint Eastwood e vincitore del Premio Oscar al miglior1993. Oltre allo stesso Eastwood, i protagonisti sono Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Big Whiskey, Wyoming, 1880. Dalilah Fitzgerald, una prostituta, viene sfregiata al volto da un teppista noto come Quick Mike, giunto al bordello in compagnia di un giovane amico, Davey Bunting. Mentre il criminale sostiene che la donna ha tentato di derubarlo, un’altra prostituta afferma che il gesto è dovuto al fatto che la ragazza lo avrebbe deriso nel vederlo spogliato. Lo sceriffo ...

Per la prima serata in tv, domenica 10 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale del “Festival di Sanremo ”, condotto da Amadeus. Su ... (bergamonews)

Il vocal coach Luca Jurman, intervistato da Fanpage, demolisce la maggior parte delle canzoni in gara: "La Rai rincorre il mondo dei follower". Spara a zero sul pezzo di Annalisa, ma è deluso anche da ...Per la prima serata in tv, domenica 10 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale del “Festival di Sanremo”, condotto da Amadeus.Due reti nel primo tempi piegano una Massese che non riesce mai a pungere. Gara dominata dai bluamaranto che in classifica superano proprio gli apuani. CAMAIORE – Contro una delle squadre più in forma ...