Gli Houthi | “L’Italia mette a repentaglio la sicurezza delle sue navi militari e commerciali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Dopo le minacce controdi Mohamed Ali al-Houti, uno dei membri di spicco di Ansar Allah, arrivano quelle di Nasr al-Din Amer, vice capo dell’Autorità per i media degli Ansar Allah () e presidente del consiglio di amministrazione dell’agenzia di stampa Saba.lasue” assumendo il comando tattico della missione Ue Aspides nel Mar Rosso dice in un’intervista all’Adnkronos sottolineando “che colpiremo leche aggrediscono il nostro Paese o che ostacolano la decisione di impedire alleisraeliane di attraversare il Mar Rosso. Questo deve essere chiaro”. Secondo Amer è “pericolosa” per ...