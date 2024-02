Gli avversari Vivarini promette battaglia | Niente sconti»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Catanzaro dell’exnon farà. I giallorossi scenderanno in campo col dente avvelenato dopo il match dell’andata che li aveva visti soccombere al Del Duca per 1-0 (rete decisiva di Mendes). L’allenatore abruzzese sta preparando la sua vendetta a quasi due mesi dal primo round e si è detto fortemente determinato nel condurre i suoi a quella vittoria che consegnerebbe la salvezza virtuale con larghissimo anticipo. "Finito il mercato ci siamo rimessi a lavorare con la testa giusta – commenta il tecnico –, i ragazzi stanno spingendo tanto in queste settimane. Vogliamo cercare il massimo risultato. Abbiamo preso ancor di più consapevolezza che per fare bene dobbiamo restare concentrati e applicati. Questo vuol dire riuscire ad ottenere le cose che vogliamo fare. L’Ascoli è una squadra che ha dimostrato di essere molto scorretta nella ...