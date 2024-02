Gli anti Pd accendono i motori Del Re propone trenta tavoli Montanari presenta ’11 Agosto’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Cecilia Del Re riprende con un grande evento il percorso di ascolto e confronto con la città. L’ex assessora all’Urbanistica e candidata a sindaca di Firenze democratica, ha messo in programma per il prossimo 25 febbraio una mattinata al Tuscany hall per parlare di innovazione e visione per la città. Con “A Firenze Si Può“, Del Re chiama a raccolta i suoi simpatizzcon un’iniziativa articolata in 30tematici suddivisi per tre macro aree: qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente. A moderarli alcuni professionisti dei percorsi di partecipazione. Gli spunti confluiranno in un manifesto, come spiega la leader di Fd in un comunicato. Si tratta di un passo ulteriore rispetto alla manifestazione del 15 novembre dell’anno scorso, quando proprio al Tuscany hall radunò quasi 1.500 sostenitori per invocare le primarie del centrosinistra. ...