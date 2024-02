Giro di Colombia 2024 | Richard Carapaz si impone nella tappa regina | Rodrigo Contreras leader

Ciclismo - Giro di Colombia : Cavendish conquista il primo successo della stagione Mark Cavendish ha conquistato la vittoria numero 163 in carriera, tagliando per primo il traguardo del Giro di Colombia. L’inglese trova il suo ... (sportface)

Giro di Colombia - Mark Cavendish vince in volata la quarta tappa. Nessun cambiamento nella generale Vittoria numero 163 in carriera per Mark Cavendish, che non finisce mai di stupire e torna a vincere per la prima volta dalla volata di Roma ... (oasport)

Giro di Colombia 2024 - Osorio vince la terza tappa a Tunja. Contreras nuovo leader - Bernal tra i più attivi La terza tappa del Giro di Colombia 2024 si è conclusa con il successo di Alejandro Osorio. Il padrone di casa Colombiano della GW Erco Shimano ha ... (oasport)

Giro di Colombia 2024 : Harold Tejada vince la seconda tappa davanti ad Andrea Piccolo Ancora un secondo posto per l’Italia al Giro di Colombia 2024. Dopo quello nella prima tappa di Davide Persico, oggi è arrivato quello di Andrea ... (oasport)

Giro di Colombia 2024 : Fernando Gaviria esulta in casa nella prima tappa davanti a Davide Persico Tornato dopo tre anni in calendario il Giro di Colombia: la corsa sudamericana, in programma ad inizio stagione, si è aperta con una volata in quel ... (oasport)