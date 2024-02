Giovedì 20mila agricoltori al Circo Massimo Ci sarà anche Forza Nuova

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) La capitale si prepara ad accogliere una massiccia manifestazione di protestaalle 15:00 presso il, un evento organizzato dal Cratraditi, l’altro fronte della protesta degli, come annunciato dal leader Danilo Calvani. Secondo Calvani, la manifestazione vedrà la partecipazione di almeno ventimila persone, con un corteo di trattori che partirà dal presidio di Cecchina per raggiungere il cuore di Roma, rappresentando una dimostrazione tangibile delle difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. “Quella disolo la prima delle nostre manifestazioni. La nostra protesta andrà avanti”, ha dichiarato Calvani, sottolineando il carattere prolungato dell’impegno. La mobilitazione, che si svolgerà in forma ...