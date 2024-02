Giorno ricordo | Meloni | onore a vittime orrori disumani e a esuli

(Di sabato 10 febbraio 2024) "10 febbraio, neldelil mio pensiero va ai martiri delle foibe e aglidi Istria, Fiume e Dalmazia. L'Italia onora la memoria di chi fu vittima di queglie non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell'Italia". Lo scrive su Facebook la premier Giorgia

Oggi, sabato 10 febbraio, si celebra il Giorno del Ricordo. La cerimonia ufficiale organizzata dalle istituzioni, Prefettura in testa, si ... (ilgiorno)

Bergamo . Sabato 10 febbraio, in occasione del “ Giorno del ricordo ”, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo d alle loro terre degli ... (bergamonews)

Milano , 10 febbraio 2024 – Nel Giorno del Ricordo , ricorrenza istituita dal Parlamento italiano nel 2004 per onora re la memoria delle vittime ... (ilgiorno)

Il 'Giorno del ricordo' fu istituito nel 2004 proprio in ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. È stato scelto il 10 febbraio poiché in quel giorno del 1947, furono firmati ...Oggi (10 febbraio) è il Giorno del ricordo, in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano. "Il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L'Italia ...