Giorno ricordo | Meloni a Basovizza | chiedere scusa per silenzio colpevole

Roma, 10 feb. (askanews) – "Siamo qui per ricordare gli innocenti trucidati e perancora una volta perdono a nome delle istituzioni di questra Repubblica per ilche per decenni ha avvolto le vicende del nostro confine orientale". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la commemorazione adeldel. Il governo, ha detto ancora, è qui "per rendere omaggi a tutti gli istriani, i giuliani, i dalmati che per rimanere italiani decisero di lasciare tutto per restare con l'unica cosa che i comunisti titini non potevano togliere loro e cioè l'identità, pagando un prezzo altissimo, decisero di essere italiani due volte per nasciata e per scelta".