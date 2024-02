Giorno del Ricordo | vandalizzata la targa in memoria delle vittime delle foibe E’ la seconda volta in pochi giorni

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio 2024 –laina Firenze, nella piazza dedicata ai martiri dell'Istria e della Venezia Giulia, vicino alla Fortezza da Basso. Laera stata ripristinatafa, dopo un precedente vandalismo. È stata rotta di nuovo. Ci sono indagini della polizia e della Digos per risalire ai colpevoli. Sono state acquisite immagini dalle telecamere pubbliche. «Un gesto vile. I vandali non ci fermeranno. E non avranno l'ultima parola», ha detto l'assessora alla Cultura dellae alla Toponomastica Maria Federica Giuliani. Neiscorsi, nei pressi della Fortezza da ...

