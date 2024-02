Giorno del ricordo | per la prima volta con una premier di destra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si celebra oggi 10 febbraio ildel, una ricorrenza istituita per legge vent’anni fa esatti, nel 2004, e patrocinata dall’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Si ricordano i circa 20mila italiani dell’Istria, della Dalmazia, del Quarnaro e della Venezia Giulia che furono vittime della pulizia etnica dei partigiani comunisti jugoslavi agli ordini del maresciallo Tito, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Molti furono torturati, assassinati e gettati nelle foibe: profonde cavità naturali della roccia carsica. Ildelè anche occasione per ricordare l’esodo di 300mila italiani che dai territori del confine adriatico e alpino orientale si riversarono nel resto d’Italia per evitare la la pulizia etnica. Non furono accolti bene, spesso additati come fascisti e divenuti in ...