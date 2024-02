Giorno del Ricordo | Napoletano FdI | ennesima occasione persa dalla Giunta per onorare la memoria di italiani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 febbraio 2024) Caserta. Un’altra giornata in cui i casertani sono soli, distanti da un’amministrazione smemorata. Dispiace che l’amministrazione Marino, in una città che pure ha intitolato ai Martiri delle Foibe una strada, non abbia commemorato ildelse non con un post su una pagina social del Comune. Solo due consiglieri dal Comune, oggi, alla posa di una corona in via Martiri delle Foibe: il sottoscritto e il collega Santonastaso. Un’da questa(che è distratta su tutto) perladicostretti a lasciare il loro Paese e ricordare la tragedia degli orrori disumani cui furono sottoposti, per tanto tempo trascurata. Unche è collettiva, come ha ricordato pure il nostro presidente ...