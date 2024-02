Giorno del Ricordo | Meloni omaggia i martiri delle Foibe | «Qui a chiedere perdono C’è stato colpevole silenzio»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) «Siamo qui aancoraa nomeistituzioni di questa Repubblica per ilche per decenni ha avvolto le vicende del nostro confine orientale e per rendere omaggio a tutti gli istriani i giuliano-dalmati per rimanere italiani decisero di lasciare tutto, case, beni, terreni per restare con l’unica cosa che i comunisti titini non potevano togliere loro e cioè l’identità». Queste le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgianell’anniversario invittimee agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. «L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria ...