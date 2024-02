Giorno del Ricordo | Meloni omaggia i martiri delle Foibe | «Furono vittime di un orrore disumano»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 febbraio 2024) Neldel, che ogni anno si celebra il 10 febbraio, i leader politici rendono omaggio allee agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. «L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia», scrive su Facebook la premier Giorgia. Ieri era stato Sergio Mattarella ad anticipare la ricorrenza con un evento al Quirinale. Le vicende relative alle, ha detto il capo dello Stato, «costituiscono una tragedia, che non può essere dimenticata. Non si cancellano pagine di storia, tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle ...