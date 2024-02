Giorno del Ricordo | Mazzeo | “Laterina luogo simbolo dell’esodo giuliano-dalmata”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio 2024 - Per celebrare ildel, il Consiglio regionale della Toscana si trasferisce nel Teatro comunale di, dove questa mattina si tiene la seduta solenne. Il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio, rivolge in apertura il saluto e un ringraziamento al sindaco diPergine Valdarno, Jacopo Tassini, per aver concesso di svolgere qui la celebrazione. Asono infatti conservate le baracche del campo profughi degli esuli-dalmati, costretti a lasciare le loro case in Jugoslavia solo perché italiani. Le baracche saranno visitate al termine della seduta, con la deposizione di una corona. Nel ventesimo anno dall’inizio della celebrazione del ‘del ...