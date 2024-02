Giorno del ricordo | iniziative a Bergamo | Mattarella | “Costruzione dell’Unione europea antidoto alle barbarie”

(Di sabato 10 febbraio 2024). Sabato 10 febbraio, in occasione del “del”, in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo dloro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo Dopoguerra, Regione Lombardia posizionerà le proprie bandiere a mezz’asta e illuminerà i belvedere delle sedi di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli con il tricolore. Il 10 Febbraio è il “del”, ricorrenza istituita con legge del 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, la complessa vicenda del confine orientale dell’Italia. Il Comune diin collaborazione con la sezione didell’Associazione Nazionale ...

Circolo "Cesare Gaiani" di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale Argenta organizza, per oggi alle 17.30, un momento per commemorare, nella Giornata del ricordo, le tragedie delle foibe e degli esuli ...Per commemorare la tragedia delle vittime delle foibe e l'esodo di istriani e giuliani dalmati nel secondo Dopoguerra, infatti, il prefetto De Carlini ha incentrato quest'anno la celebrazione del ...