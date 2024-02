Giorno del Ricordo | il racconto del due volte italiano Jadran | ' ' Grazie Lecco' '

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 febbraio 2024 –era un bambino di 3 anni quando nel dopoguerra venne deportato con la mamma, il papà e il fratello nella Risiera di San Sabba. La Risiera di San Sabba prima era un campo di concentramento dei nazisti, riconvertito poi in un centro di accoglienza per rifugiati italiani in fuga da Istria, Fiume, Dalmazia e dal Quarnaro, perché gli jugoslavi gli istriani come il piccolo, i fiumani, i dalmati e i giuliani non li volevano. “Dopo tre giorni – racconta– con un ''bellissimo'' carro merci, siamo stati trasferiti al campo profughi di Cremona”. A Cremona il piccolo Jadrin, sua mamma, sua padre e suo fratello ci sono rimasti per 18 mesi. “Quindi abbiamo avuto la fortuna di essere stati accolti a– prosegue-. Qui hanno dato un lavoro a ...