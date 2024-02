“Giorno del Ricordo” | Gori | “Una tragedia che non va dimenticata Ma oggi il nemico è l’indifferenza”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 febbraio 2024) Bergamo. Il 10 febbraio, il “del”, ricorrenza istituita con legge del 2004 per conservare e rinnovare la memoria delladegli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, la complessa vicenda del confine orientale dell’Italia. E anche Bergamo è in prima fila per celebrare e commemorare una data che ha segnato la storia del nostro Paese. Lo fa con il discorso del sindaco Giorgioal Parco delle Rimembranze alla Rocca, intervento istituzionale a cui è seguita la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro al monumento dedicato alla vittime delle foibe. Presente anche Paolo Franco, assessore regionale alla Casa, il presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota e una rappresentanza della Provincia di Bergamo. “Ringrazio ...