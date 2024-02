Giordania-Qatar | orario | dove vederla e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 febbraio 2024)Sud oggi in campo la finale della Coppa d’Asia:Questo pomeriggio alle ore 16.00 si giocherà la finale di Coppa d’Asia. Ladi Hussein Ammouta affronterà ildi Felix Sanchez Bas. La squadra giordana è arrivata in finale per la prima volta nella sua storia: il percorso li ha visti battere l’Iraq negli ottavi di finale, il Tagikistan ai quarti e la Corea del Sud in semifinale. Il, padrone di casa del torneo, arriva invece coi favori del pronostico e con la seconda finale consecutiva. Andiamo a scoprire quali saranno ledelle due nazionali e soprattuttosarà ...