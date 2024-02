Gigante femminile Soldeu 2024 | trionfa ancora Lara Gut-Behrami Brignone e Bassino fuori dal podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Prosegue il gran periodo diGut-, che vince ala terza gara consecutiva di Coppa del Mondo e si porta in testa alla classifica generale. La sciatrice elvetica mette a segno una gran rimonta dalla nona posizione della prima manche e sfruttando anche le condizioni della neve che andavano man mano peggiorando riesce a piazzare quello che è il sesto successo stagionale. Amaro in bocca per Alice Robinson, la quale arriva al traguardo con un solo centesimi di ritardo dalla vincitrice ma che si conferma un’outsider di lusso. Terza posizione per la statunitense AJ Hurt in una gara in cui i distacchi si sono confermati minimi come nella manche della mattinata. RestanodalMartae Federica, rispettivamente prima e seconda al ...