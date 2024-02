Gigante femminile Soldeu 2024 | risultati e classifica prima manche | Bassino in testa davanti a Brignone

Il LIVE e la DIRETTA testuale del Gigante femminile di Bansko 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia deve fare i ... (sportface)

A che ora e come seguire il Gigante femminile di Soldeu 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. L’Italia deve ... (sportface)

Sci oggi in TV - dove vedere lo slalom gigante femminile di Soldeu e il gigante maschile di Bansko : orari e diretta

In Bulgaria alle 9:30 la prima manche dello slalom gigante maschile, mentre Brignone sarà in pista alle 10:30 ad Andorra per lo slalom gigante ... (fanpage)