Giappone | il 20% degli studenti universitari non vuole figli

(Di sabato 10 febbraio 2024) In, uno dei Paesi con la minore natalità al mondo, uno studenteo su 5 non intende avere, perlopiù a causa di preoccupazioni finanziarie e della percepita riduzione del proprio tempo libero. È quanto rivela un'indagine condotta dalla società online di lavoro interinale, Mynavi Corp., condotta tra circa 2.300che completeranno il loro percorso di studi nel 2025. Nello specifico il 19,2% ha dichiarato di non volere: un dato in netto aumento rispetto al 13,1% dell'anno scorso. Un chiaro segnale, spiegano gli analisti, di come le risposte dei giovani interpellati siano state condizionate in parte dal generale rincaro dei prezzi avvenuto nell'ultimo anno, "C'è la possibilità che le preoccupazioni economiche stiano influenzando le loro opinioni sulla vita", ha ...