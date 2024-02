Giana | out solo Caferri Ad Arzignano per svoltare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) GORGONZOLA (Milano) Chiudere la striscia negativa (due ko di fila, un punto in cinque gare). E, magari, riagganciare la zona playoff scivolata a un punto di distanza. Lasi presenta sul campo dell’(ore 18.30) per cambiare passo e tornare ad essere quella dell’andata: "Un periodo di calo capita a tutti, anche alle squadre di alta classifica. Dobbiamo essere lucidi ed equilibrati e ritrovare fiducia: abbiamo tutto per uscire da questo momento", le parole del tecnico Andrea Chiappella che non avrà a disposizione(squalificato). A disposizione gli acquisti della sessione invernale, Acella e Mbarick Fall, già in campo contro il Novara e ben inseriti. Senza Fumagalli, in avanti ora molto passa dalle giocate di Maguette Fall (foto).