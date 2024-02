Ghali | Palestina a Sanremo ma i suoi sponsor sono con Israele

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sì, è proprio così.canta dima icon. Tuttavia, la sua è una canzone necessaria.ha cantato aquest’anno, presentandosi con la canzone “Casa mia”. Visto che ha un testo molto particolare molti dei fan sichiesti di cosa parlasse e lui ha fatto riferimento al video del pezzo, che ha un bizzarro pupazzo come protagonista. L’artista ha detto che il pupazzo è proprio la rappresentazione di un alieno, visto che il brano si chiama Casa mia ed è un dialogo distopico in cui un alieno non riesce a comprendere il nostro pianeta e le sue regole. Ma che la realtà è un’altra è piuttosto evidente. Chi èAmdouni, più semplicemente ...

"A testa in giù". È questo l'augurio che una parte degli italiani, ieri sera, ha rivolto a Lorella Cuccarini, co-conduttrice di Amadeus sul palco del teatro Ariston per la quarta serata del festival d ...Il day 4 è stato un'altalena di emozioni, forse il migliore finora anche per quanto riguarda le scelte stilistiche dei cantanti in gara. Vediamole insieme.Continua la missione politica del rapper, che prima di cantare "L'italiano" di Toto Cutugno ha intonato qualche verso in arabo ...