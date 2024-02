Ghali ‘l’italiano’ canta la sua Tunisia a Sanremo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 febbraio 2024) sceglie l'impegno per la serata cover e propone sul palco di2024 la performance 'Italiano Vero'. Ilutore di origini tunisine porta all'Ariston un medley dei suoi brani 'Bayna' e 'Cara Italia', per concludere con un omaggio adi Toto Cutugno e, dopo gli applausi, si congeda salutando con 'salam aleikum'. Con 'Bayna',mantiene la promessa di tornare all'Ariston ere in arabo fatta quando venne al festival nel 2020 da superospite. Prodotto dal producer Ratchopper, che accompagna ilnte sul palco, 'Bayna' (in arabo "vederci chiaro") è il brano d'apertura dell'album di'Sensazione Ultra' (2022) ed ha ispirato il nome della rescue boat donata dall'artista a Mediterranea Saving Humans. Operativa dallo scorso marzo, l'imbarcazione a novembre 2023 ha contribuito a mettere in salvo 227 vite umane nel Mediterraneo, tra cui un bimbo di due mesi, il più piccolo mai salvato. Il testo della parte in arabo di 'Bayna', portata sul palco stasera, recita: "La tristezza potrebbe aver preso il sopravvento su di me, il tempo è passato/Pensavi che la tua freddezza sarebbe stata eterna/Hai iniziato a incolparmi/Con l'anima della mia ombra ho volato alto/Anche se le nuvole erano cupe/Anche se sono stato sfortunato/Guardando negli occhi le persone che hanno tradito, non lo dimenticherò/Ma le mie intenzioni erano sempre buone/Dimmi solo che non lo sapevo/E i miei occhi non vedevano un percorso chiaro/Ma è chiaro ed evidente/Niente è impossibile/Ma è chiaro ed evidente/Questo non durerà per sempre".