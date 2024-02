Ghali e il messaggio per Gaza al Festival di Sanremo

(Di sabato 10 febbraio 2024) dall'Ariston "Stop al genocidio". E' ilcon cuisi congeda da2024 dopo l'esibizione nella serata finale. Il cantante, dopo aver proposto il brano 'Casa mia', chiude la sua settimana sanremese ringraziando per l'accoglienza e l'ospitalità. Mentre la mamma dalla platea mostra

Stasera a Sanremo ci sono le cover e i duetti . Ecco la scaletta con l’ordine d’uscita dei cantanti, ora per ora (corriere)

Il linguaggio della musica è universale, tocca le corde più sensibili dell’animo umano, suscita emozioni. E sentimenti. Quando il messaggio è anche elegante e gentile, nessuna barriera può resistere.Una nuova maratona musicale lunga sei ore ha portato, nella serata di ieri, al motivo vincitore del 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo 2024. Una carrellata che si è snodata ...Ghali non si fa sfuggire l'occasione per lanciare un potente appello. Dopo aver cantato "Casa mia", brano con cui è in gara, sale sul palco anche il suo amico alieno, Rich Ciolino. "Stop al genocidio" ...