Getafe-Celta Vigo | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 10 febbraio 2024)è una gara valida per la ventiquattresima giornata dellae si gioca domenica alle 14:00: tv,IL pareggio sul campo del Betis dello scorso weekend ha lasciato l’amaro in bocca al. Forse la truppa guidata da Bordalas avrebbe meritato la vittoria per quello che è riuscita a fare vedere in campo ma alla fine è arrivato solamente un punto. Che non è da buttare, ovvio, ma che chiude quasi in maniera definitiva tutte le intenzioni europee di chi sabato pomeriggio ospiterà il. Mayoral, attaccante del(AnsaFoto) – Ilveggente.itCi proveranno i padroni di casa, sapendo che è quasi impossibile viste le molte squadre che ci sono in mezzo, ma il ...