Gerry Scotti in versione nonno | pazzo per i suoi nipotini

Gerry Scotti fuori da Io Canto Generation: arriva la conferma. Il 2023 è stato costellato di grandi ritorni in tv, come il fortunato Io Canto, in ... (caffeinamagazine)

Gerry Scotti (US Mediaset) Cambio al timone per Io Canto Generation, pronto a tornare in onda su Canale 5 in primavera con la versione Family . La ... (davidemaggio)

Abbiamo cercato all'interno dei testi presentati a Sanremo 2024 le frasi evocative o le metafore adatte a essere tradotte in immagini. Per realizzare abbiamo utilizzato si Midjourney, sia Bing.La big tech company sceglie il “Super Bowl” nostrano per pianificare una campagna multisoggetto dedicata al suo browser. Sull’app di gaming collaterale al Festival pianificato un video con uno dei vol ..."Ero stato contattato dalla redazione anche per partecipare a Ciao Darwin, avevo accettato, ma poi per una serie di vicissitudini non sono riuscito ad andare - racconta -. E' bellissimo, mi piacciono ...