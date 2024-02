Geolier vince la serata cover a Sanremo tra i fischi | «È stata l' esibizione più brutta della mia vita»

Una vittoria amara per Geolier quella di ieri sera. Il rapper napoletano è stato fischiato dal pubblico, che si è alzato ed è andato via durante la ... (isaechia)

Sullo sfondo del cellulare ha la foto di Maradona stagliato sul cielo azzurro di Napoli, a Sanremo si è messo a fare il pizzaiolo e per festeggiare ... (milleunadonna)

primo nella Top 5 della seconda serata e primo nella serata delle cover. Geolier vince il Festival di Sanremo 2024? Potrebbe accadere, e per molti ... (blogtivvu)

La quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata ai duetti e alle cover, ha portato Amadeus nella storia del Festival grazie agli ascolti record: con il 67.8% di share, è il dato ...Mentre la vittoria sembra sia già in mano al rapper Geolier, Amadeus raccoglie i successi dell'edizione più giovane di sempre come audience. Il suo obiettivo da direttore artistico ...Geolier ha vinto la serata delle cover al Festival di Sanremo 2024, ma i fischi del pubblico dell’Ariston gli hanno rovinato la festa. A caldo il cantante che si è esibito in un medley formato da ...