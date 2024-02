Geolier vince e riapre un Sanremo già scritto | ora ad Angelina Mango serve un miracolo

La quarta serata dedicata ai duetti si è conclusa con la vittoria di Geolier . Un trionfo non così scontato per il cantante napoletano che, infatti, ... (fanpage)

SANREMO (ITALPRESS) – Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio vince la serata cover, secondo la classifica stilata dal televoto, radio e sala stampa. Seguono: Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Alfa e ...Podio per Angelina Mango col quartetto d'archi dell'orchestra di Roma con 'La rondine' e Annalisa e La Rappresentante di Lista con 'Sweet dreams' ...QUOTE Angelina Mango per stare sul sicuro, Loredana Bertè per tentare l'azzardo. Le quote dei principali bookmaker sono state aggiornate dopo le prime serate del Festival, e sono giunti ad un'unanime ...