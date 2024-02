Geolier | un fenomeno soltanto “napoletano”? I dati dicono tutt’altro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tra i favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2024 c’è sicuramente lui,. Subissato dai fischi dell’Ariston dopo la serata cover, quando il suo trionfo è stato vissuto dal pubblico dell’Ariston come uno “scippo” a danno di Angelina Mango. Eppure favoritissimo per il successo finale, con la classifica parziale che lo vede saldamente in vetta. Il luogo comune che continua a circolare da ore è chesia stato votato in massa dai residenti nell’area di Napoli e dintorni. Ma le cose sono davvero così? In realtà no, con tutta probabilità. Perché se è vero che ifinali arriveranno solo a Festival concluso, le indiciazioni di Spotify parlano chiaro. Secondo imessi a disposizione da Spotify, la città doveviene più ascoltato è Milano con oltre 1,5 milioni di stream ...